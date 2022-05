Elon Musk, le patron de Tesla, 50 ans, aperçu avec sa nouvelle petite amie l'actrice Natasha Bassett, 27 ans

Elon Musk a été aperçu à Saint Tropez avec sa nouvelle petite amie, l'actrice australienne Natasha Bassett, 27 ans. Le couple est ensemble depuis février dernier. Musk a accueilli son deuxième enfant avec son ex-petite amie Grimes en décembre de l'année dernière via une mère porteuse alors que le couple avait mis fin à sa romance deux mois plus tôt en septembre.

Elon Musk et Natasha ont été vus en train de prendre un repas à l'hôtel Cheval Blanc. Le couple ne cherchait pas la discrétion et était en train de siroter du rosé devant la piscine et les baigneurs de l'hôtel.

Natasha Bassett a bel et bien été adoptée par la famille. Elle a assisté à plusieurs événements à Cannes la semaine dernière où la mère d'Elon Musk, Maye, était également invitée. Elon Musk et sa mère ont assisté à la première du nouveau film de Bassett, Elvis. Elle joue l'une des copines du chanteur dans ce biopic.

Les anciennes petites amies de Musk incluent Amber Heard et l'actrice britannique Talulah Riley, rappelle le Daily Mail.