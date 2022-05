Le prince Harry et Meghan Markle renouvellent le bail de leur demeure anglaise: vers un retour dans des fonctions royales?

Le prince Harry et Meghan Markle ont renouvelé de manière inattendue le bail de Frogmore Cottage, leur propriété située à Windsor Frogmore, selon plusieurs journaux. Le duc et la duchesse de Sussex y ont vécu six mois avant de déménager en Californie en 2020.

Le couple séjournera dans cette résidence lors des célébrations du jubilé de platine de la Reine, qui ont lieu à la fin de cette semaine partout au Royaume-Uni. C'est la première fois que leurs enfants Archie, trois ans, et Lilibet, qui aura un an samedi, effectuent le déplacement en Angleterre.

Harry et Meghan avaient prêté leur demeure à la princesse Eugénie, la cousine du prince, et son mari Jack Brooksbank, mais ces derniers viennent de quitter les lieux et sont actuellement au Portugal.

Il était annoncé qu'une fois le bail expiré Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, allaient renoncer à garder cette demeure, mais contre toute attente, ils se seraient engagés le mois dernier à signer un nouvel accord les engageant pour 12 mois supplémentaires.

Dans les sphères royales, cette décision inattendue laisse penser que le prince et son épouse envisagent de passer plus de temps dans le futur à Windsor.

Un proche de la famille royale évoque cette décision au Daily Mirror: "C'est tout à fait un signal qu'ils ne veulent pas disparaître. Ils auraient facilement pu abandonner Frogmore, car leur vie est maintenant en Californie. Mais en acceptant de prolonger de bail, ils conservent leur présence à Windsor. Ils peuvent désormais aller et venir à tout moment."

Début mai, en perte de vitesse, le géant Netflix avait annulé une série animée produite par Meghan Markle, invoquant des "décisions stratégiques" concernant aussi d'autres séries animées. Lors de sa sortie de la famille royale, le prince Harry et son épouse avaient signé un contrat de plusieurs milliers de dollars pour assurer leur indépendance financière. La série "Pearl" devait raconter l'histoire d'une adolescente de 12 ans encouragée dans son développement personnel par des femmes célèbres.

Maintenant, les Sussex doivent assurer leur train de vie via d'autres moyens.