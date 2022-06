Benjamin retrouve sa mère biologique: sans le savoir, ils travaillaient dans le même hôpital

C'est une incroyable histoire que nous relate l'émission "Good Morning America". Après deux décennies d'interrogations et de recherches, Benjamin, 20 ans, originaire de l'Utah a retrouvé sa mère biologique et a découvert qu'ils travaillaient tous les deux dans le même hôpital.

Benjamin Hulleberg a appris dès son plus jeune âge qu'il avait été adopté par ses parents, Angela et Brian Hulleberg. Cependant, le jeune homme a toujours été curieux de connaître sa mère biologique, une femme dont il ne connaissait que le prénom: Holly.

De son côté, Holly Shearer n'a jamais oublié le bébé qu'elle avait placé pour adoption le jour de la fête de Thanksgiving 20 ans plus tôt.

La vie sans Benjamin

A la naissance de Benjamin, la situation de Holly est très compliquée. Elle n'a que 15 ans. Elle décide de placer son fils à l'adoption. Pendant 3 ans, les parents adoptifs de Benjamin lui envoient des lettres et des photos... Et puis les contacts se raréfient, jusqu'à l'arrêt complet de ceux-ci.

Mais pour Holly, le souvenir de son fils reste bien présent: "Il était toujours dans mon esprit. Plus encore pendant les vacances et son anniversaire, c'était des vagues intenses d'émotions", détaille la jeune femme de 36 ans, à "Good Morning America". "Je pensais à lui tout le temps."

L'agence d'adoption ferme définitivement ses portes en 2014. Holly et Benjamin n'ont plus les moyens d'y avoir recours pour se retrouver...

En 2019, Holly entreprend des recherches sur les réseaux sociaux et retrouve le compte Facebook de Benjamin, relate l'émission Good Morning America.

"Il avait 18 ans quand je l'ai trouvé et j'étais très hésitante", raconte-t-elle. "Il avait tellement de choses à faire dans sa vie. … La dernière chose que je voulais faire, c'est mettre un frein à sa vie. Alors, j'ai juste observé son compte de loin", confie la mère.

Ce qu'elle ignore, c'est qu'au même moment, Benjamin Hulleberg tente lui-même de la retrouver. Avec l'aide de ses parents adoptifs, il multiplie les démarches administratives, passe un test ADN dans l'espoir de retrouver la femme qui lui a donné naissance et qu'il ne connait que sous le nom de Holly.

Le déclic

En novembre dernier, Holly décide de lui envoyer un message à l'occasion de son anniversaire.

Un véritable choc pour Benjamin: "Je me souviens de l'endroit exact où j'étais quand j'ai reçu le message. J'étais au travail. J'étais opérateur de machine et je me souviens que j'étais dans la machine n ° 15. J'effectuais des contrôles de qualité toutes les heures et j'ai pris mon téléphone et j'ai vu son message et j'ai juste répondu."

Et de décrire sa réaction: "J'ai pleuré. Ce sont toutes des émotions très positives. C'est un jour que j'attendais depuis 20 ans et imaginer que cela se produisait enfin était bouleversant. C'était beaucoup à encaisser."

Après avoir attendu si longtemps, Benjamin ne veut pas perdre de temps pour rencontrer Holly. Il lui propose un restaurant le lendemain avec leurs deux familles.

"Cela m'a un peu choqué", déclare Holly.

"J'avais attendu 20 ans et c'était assez long pour moi", estime Benjamin.

Les retrouvailles 20 ans plus tard

Le 21 novembre 2021, les parents de Benjamin retrouvent Holly, son compagnon et ses deux autres enfants.

Arrive quelques minutes plus tard Benjamin. "Il s'est approché et m'a tapé sur l'épaule et la joie m'a submergée, et nous nous sommes juste assis en nous serrant dans nos bras pendant environ cinq minutes et en pleurant. Je ne peux pas croire que c'est arrivé", décrit Holly.

Benjamin Hulleberg détaille ce moment dont il a longtemps rêvé: "Quand je l'ai vue, elle s'est levée et elle m'a fait un câlin et j'ai pleuré. Je l'ai juste regardée et je me suis dit: "Tu es réelle, comme si tu étais devant moi". Et c'était surréaliste."

Les retrouvailles entre les familles Shearer et Hulleberg ont duré plus de trois heures.

La mère adoptive de Benjamin, Angela, dépeint ce moment très particulier pour son fils: "C'était comme si cela ne faisait pas 20 ans, cette connexion entre lui et Holly est toujours là".

Et d'ajouter: "Je pense que Benjamin est super chanceux d'avoir toutes ces personnes dans sa vie qui l'aiment".

Un même lieu de travail

Incroyable coïncidence: Holly et son fils biologique Benjamin Hulleberg ont également réalisé qu'ils n'avaient pas été trop loin l'un de l'autre pendant toutes ces années. Tous deux travaillent dans le même hôpital situé à Salt Lake City. Holly est assistante médicale tandis que Benjamin fait du bénévolat à l'unité de soins intensifs des prématurés de l'hôpital.

"Tous les matins, je passe devant cette unité. Nous nous sommes garés dans le même parking souterrain, nous aurions pu être au même étage, nous ne savions pas que nous étions si proches", explique Holly.

Depuis qu'est en contact avec sa mère biologique et sa famille, Benjamin est également devenu proche de son jeune demi-frère et de sa demi-sœur. Il essaie de rencontrer Holly, qu'il appelle aussi "maman", à son bureau au moins une fois par semaine.

"Pouvoir m'asseoir avec ma mère biologique et juste prendre un café avec elle avant de partir travailler, c'est incroyable", explique le jeune homme.

"Je fais partie de sa vie. Le simple fait de savoir que son numéro de téléphone est dans mon téléphone et que je peux l'appeler ou lui envoyer un SMS à tout moment… c'est inimaginable. Mon cœur déborde d'amour", se réjouit Holly.

Benjamin Hulleberg a un message encourageant pour ceux qui recherchent leurs parents biologiques: "Ne perdez pas espoir".