Kate Moss et Johnny Depp: leurs retrouvailles étonnantes après le témoignage du mannequin au tribunal

L'ancien mannequin surnommé la "brindille", Kate Moss, a été aperçue en train de quitter la salle de spectacle londonienne, le Royal Albert Hall mardi soir. Si sa présente étonne, c'est parce qu'elle y a retrouvé dans les coulisses son ex-petit ami. Celui-ci a accompagné sur scène la légende du rock Jeff Beck.

Le concert qui s'est donné devant une foule à guichets fermés a eu lieu quelques jours seulement après le témoignage de Kate Moss lors du procès en diffamation de Johnny Depp contre son ex-femme Amber Heard.

Typiquement élégante pour leurs retrouvailles, Kate, 48 ans, a attiré toute l'attention dans un blazer noir et un pantalon assorti. Elle était suivie de près par un garde du corps en quittant la salle.

Mercredi dernier, Kate a témoigné lors de ce procès très médiatisé via vidéo conférence. Elle a déclaré au tribunal de Virginie qu'elle et Johnny Depp étaient restés en couple pendant quatre ans entre 1994 et 1998.

Elle a réfuté une vieille rumeur selon laquelle Depp l'aurait poussée dans des escaliers alors qu'ils étaient en couple.

En vacances au complexe GoldenEye en Jamaïque, Kate Moss s'est souvenue: “Nous quittions la pièce. Johnny était devant moi, et il y avait eu une tempête de pluie. En quittant la pièce, j'ai glissé dans les escaliers et je me suis fait mal au dos. J'ai crié parce que je ne savais pas ce qui m'était arrivé et parce que j'avais mal. Il est revenu en courant pour m'aider et m'a porté dans ma chambre et m'a fait soigner."

Kate Moss a également précisé que durant leurs 4 années ensemble, Johnny Depp ne l'avait jamais frappée ou été violent envers elle.