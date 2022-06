Nabilla sur le point d'accoucher: Thomas Vergara a une demande particulière

La star de téléréalité Nabilla est sur le point d'accoucher comme en attestent les derniers clichés de sa montée des marches à Cannes. Bien enceinte, Nabilla affichait avec fierté son ventre dans une robe ne laissant plus aucun doute sur son état. La starlette a d'ailleurs confié à ses fans vouloir accoucher en France (elle réside en ce moment à Dubai) et avoir déjà fixé une date pour sa césarienne. La fin de grossesse de son fils aîné Milann ayant été compliquée, elle ne souhaite plus devoir faire face à l'imprévu.

De son côté, Thomas Vergara, le joyeux papa a lui aussi des souhaits quant à cette prochaine naissance: “Je veux faire le peau à peau! Je veux couper le cordon et tout”, a-t-il confié au magazine Voici. Le compte à rebours est lancé...