"L’argument inapproprié" d’Amber Heard que la défense de Johnny Depp demande d’ignorer

L’attente est longue pour les deux parties, pour ceux qui suivent les débats depuis six semaines et pour toute l’Amérique. Le verdict du long procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard pour diffamation devrait tomber sous peu. Les cinq jurés discutent depuis vendredi sur le rendu final.

Pendant un mois et demi, les témoignages, les preuves et les arguments ont effectivement défilé à la barre du tribunal de Fairfax, en Virginie, rendant ce procès rythmé, intense et passionnant.

Vendredi dernier, les avocats des deux parties ont donné leur plaidoirie finale avant les délibérations du jury. Pendant leur plaidoirie, les avocats d’Amber Heard ont demandé de considérer le "message" qu’une victoire de Johnny Depp pourrait envoyer à toutes les victimes de violences conjugales et ont indiqué que cette même victoire rendrait le jury "complice" de leurs maux.

Un discours culpabilisant que les avocats du Pirate le plus célèbre du monde ont demandé d’ignorer ce mardi 31 mai en déposant une requête officielle auprès de la juge. Selon le magazine américain Deadline, les avocats de Johnny Depp ont invoqué un "argument inapproprié".

Cette demande ne sera pas prise en compte par la juge puisque les délibérations ont déjà été largement entamées