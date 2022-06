J-1 avant le jubilé d'Elizabeth II: "Elle mérite cette célébration. Elle nous a tant donné"

Il reste donc moins de 24 heures avant le début du Jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Les derniers préparatifs se mettent en place à Londres pour accueillir la parade et toutes les festivités à l'occasion des 70 ans de règne de la souveraine britannique.

Devant le palais de Buckingham, ce matin, des calèches et des cavaliers refont le parcours de la parade.

Demain 1.500 militaires, 400 musiciens et 250 chevaux défileront en hommage au 70 ans de règne de la Reine Elizabeth 2. La parade sera suivie par des dizaines de milliers de spectateurs venus fêter la souveraine.

Une fan de la souveraine explique pourquoi elle sera là demain à Londres: "Elle est un modèle pour les femmes mais aussi pour les hommes. C’est une Reine, une merveilleuse Reine. Je veux juste célébrer avec elle ses 70 ans de règne".

"Elle mérite que nous célébrions ce 70ème anniversaire. Elle nous a tant donné. Cette célébration, c’est notre manière de lui dire merci", justifie une Britannique.

200.000 événements organisés dans le pays

Depuis plusieurs jours, le drapeau britannique envahit les rues de Londres.

Sur les panneaux publicitaires ou dans les vitrines de magasins, les couleurs nationales ou le portrait de la Reine sont omniprésents.

Avec plus de 200.000 événements enregistrés, ce jubilé de platine mobilise tout le royaume.

Cette page d’histoire fait le bonheur des marchands de souvenirs, comme le détaille Sadiq Hussein, un commerçant: "Tout le monde est excité. Comme moi, vous êtes excités pour notre anniversaire. C’est le Jubilé, ce n’est pas quelque chose de normal".

Ici, à Londres, chaque citoyen britannique peut évoquer un souvenir avec la Reine Elizabeth.

"Je me souviens que la Reine est venue à Trinidad quand j’étais petite fille. J’étais le long de la rue et je lui ai fait un signe de la main. Alors en tant qu’adulte, à chaque fois que j’en ai l’occasion, je viens à Londres. Et c’est juste le bon moment pour être ici", explique une jeune femme.

Si l’événement est placé sous haute sécurité, le caractère historique de ce jubilé marquera la mémoire collective des Britanniques.