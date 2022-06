J-1 avant le jubilé d'Elizabeth II: "Certains fans campent déjà devant le palais de Buckingham"

Notre journaliste Amélie Schildt était en direct de Londres dans notre RTLINFO13H. Elle était sur "The Mall", la grande avenue londonienne, longue de près d'un kilomètre, qui rejoint "Charing Cross" à la place située devant le palais de Buckingham, au centre de laquelle se dresse le "Victoria Memorial".

Et d'évoquer cette journée historique de jeudi que les Britanniques attendent avec impatience. "C'est ici que demain passeront tous les membres de la famille royale à bord de calèche. La foule se presse déjà. C'est assez impressionnant. La police est obligée de fermer l'avenue de temps en temps pour laisser passer des militaires pour qui ce sont les derniers préparatifs..."

Notre équipe a rencontré des fans de la famille royale qui ont déjà passé une nuit sous tente pour s'assurer d'avoir les meilleures places pour assister au passage des carrosses et des calèches.

C'est d'ailleurs le cas de Jane, qui a érigé sa tente bleue, sur laquelle elle a déposé le drapeau de l'Union Jack, qui est l'étendard du Royaume-Uni.





L'un des grands moments de la journée de ce jeudi, sera le passage des petits princes. "Les enfants de Kate et William seront tous les trois à bord d' une calèche pour la toute première fois", nous informe Amélie Schildt.

Quid de la présence de la Reine?

Depuis plusieurs mois, la Reine a des problèmes de santé, et a de plus en plus de mal à les cacher. Sa présence à cette célébration n'a pas encore été officiellement confirmée, mais "les premières indications sont assez positives", rassure Amélie Schildt.

La monarque qui était partie en Ecosse se reposer quelques jours est revenue ce mardi à Windsor. Un retour à Londres assez agité: son avion a dû avorter l'atterrissage en cours à cause d'un violent orage. Heureusement, la deuxième tentative a été la bonne.