 Jubilé d'Elizabeth II: le palais de Buckingham diffuse un nouveau portrait officiel de la Reine (photo)

Le monde a les yeux fixés sur le balcon du palais de Buckingham: Elizabeth II y lance ce jeudi les festivités de ses 70 ans sur le trône, une longévité sans précédent célébrée dans une période de transition pour la monarchie britannique. A l'occasion de ces 4 jours de fête, le palais de Buckingham a publié un nouveau portrait de la Reine, pris au sein du château de Windsor.





Fanions, drapeaux et portraits géants ont été accrochés dans les rues de tout le Royaume-Uni et les inconditionnels de la famille royale ont planté leurs tentes à Londres pour être aux premières loges du jubilé de platine de la monarque la plus célèbre de la planète, à la santé aujourd'hui déclinante.

La présence de la Reine confirmée au dernier moment

Confirmées seulement mercredi soir par le palais, les apparitions d'Elizabeth II, devenue rares, sont très attendues.



Car sa santé inquiète: depuis une nuit à l'hôpital en octobre, elle a annulé quasiment toutes ses apparitions officielles, remplacée par Charles y compris pour la première fois en mai pour le discours du trône au Parlement.



Frêle, elle a du mal à marcher et s'appuie sur une canne. Celle qui, très croyante, avait promis à 21 ans de consacrer sa "vie entière" au service des Britanniques, ne montre cependant aucune volonté d'abdiquer. Elle a fait plusieurs apparitions surprise récemment, souriante et détendue, notamment à la célèbre exposition horticole du Chelsea Flower Show à Londres, en voiturette électrique.