 DIRECT - Jubilé d'Elizabeth II: le public s'installe dans les gradins placés devant Buckingham Palace

Le monde a les yeux fixés sur le balcon du palais de Buckingham: Elizabeth II y lance jeudi les festivités de ses 70 ans sur le trône, une longévité sans précédent célébrée dans une période de transition pour la monarchie britannique.

10h10 - Le public arrive pour prendre place dans les gradins installés devant le palais de Buckingham





10h08 - Victoire, une Bruxelloise, est venue à Londres assister à la parade.

Interrogée par notre journaliste Amélie Schildt, la jeune femme explique pourquoi c'était important pour elle d'être là: "La Reine est quand même une figure mythique, emblématique. (...) Il y aura quand même 1.400 cavaliers, c'est assez impressionnant. C'est particulier."





10h - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a demandé devant la Chambre des députés que la Reine Elizabeth soit renommée "Elizabeth la Grande".

9h45 - Alix Battard, notre journaliste en direct de Londres nous confirme la présence de la Reine Elizabeth II lors de la parade de "Trooping the Colour"

7h - Le prince Harry et Meghan Markle seront aux premières loges du défilé "Trooping the Colour"

Le duc et la duchesse de Sussex ont été invités par la Reine à se joindre aux membres de la famille pour regarder l'événement militaire spectaculaire depuis le bureau du major général surplombant le terrain de parade de Whitehall.

6h - Le programme des festivités

Jeudi 2 juin



Plus de 1.500 soldats et musiciens de l'armée britannique défileront lors de la cérémonie du "Salut aux couleurs" ("Trooping the Colour") qui marque officiellement l'anniversaire de la reine, née en avril.



Cette parade militaire, avec musiciens et chevaux, est une tradition qui remonte à plus de deux siècles. Avec en point d'orgue deux apparitions d'Elizabeth II sur le balcon du palais de Buckingham, pour saluer la foule d'abord et admirer le défilé aérien ensuite.



Ne seront présents sur ce balcon que les membres de la famille royale qui effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine, ce qui exclut donc le prince Harry et sa femme Meghan, exilés en Californie, ainsi que le prince Andrew, fils de la reine, qui a signé un accord financier pour mettre fin à des accusations d'agression sexuelle.



Plus de 2.800 signaux lumineux seront ensuite allumés jeudi soir au palais et dans tout le Royaume-Uni, y compris en haut des quatre plus hauts sommets du pays, ainsi que dans les îles anglo-normandes, l'île de Man et les territoires britanniques d'outre-mer.



La reine allumera à distance, depuis le chateau de Windsor, la principale attraction lumineuse de la nuit: une sculpture en forme d'arbre de 21 mètres de haut située devant le palais de Buckingham, où sera présent le prince William.



Des lumières seront allumées dans les 54 capitales du Commonwealth sur les cinq continents. Neuf ponts enjambant la Tamise à Londres seront illuminés, tout comme l'emblématique BT Tower dans la capitale, ainsi que plusieurs cathédrales en Angleterre.



Vendredi 3 juin



Une messe d'action de grâce pour les 70 ans de règne d'Elizabeth II se tiendra à la cathédrale Saint-Paul de Londres, et à cette occasion sera sonnée la cloche du Grand Paul (Great Paul bell), ce qui se produit très rarement.



Cette cloche datant de 1882 est la plus grande cloche d'église du pays. Son mécanisme s'est cassé dans les années 1970 mais a été réparé l'an dernier. Elle n'a résonné que huit fois depuis.



Samedi 4 juin



Passionnée de courses hippiques, la reine devait assister à la 243e édition du prestigieux derby d'Epsom. Mais selon la presse britannique, elle ne fera finalement pas le déplacement.



Le soir, quelque 22.000 personnes - dont 5.000 "travailleurs-clés" pendant la pandémie - sont attendues pour assister à une grande fête au palais de Buckingham, la BBC Platinum Party. Parmi les têtes d'affiche: les rockeurs de Queen + Adam Lambert, la légende de la Motown Diana Ross ou encore Alicia Keys.



Cette journée marque également le premier anniversaire de Lilibet, fille du prince Harry et Meghan qui pourrait rencontrer la reine, son arrière-grand-mère, pour la première fois.



Dimanche 5 juin



Des millions de personnes vont participer à des repas festifs en plein air partout dans le pays, plus de 70.000 personnes s'étant enregistrées pour organiser ces "grands déjeuners du jubilé", selon le gouvernement.



Plus de 600 déjeuners sont également prévus dans les pays du Commonwealth et le reste du monde, du Canada au Brésil, de la Nouvelle-Zélande au Japon et de l'Afrique du Sud à la Suisse.



Ce dernier jour de fête culminera avec une grande parade festive dans le centre de Londres, jusqu'au palais de Buckingham. Musiciens, artistes, danseurs, comédiens: environ 10.000 personnes vont participer à un grand spectacle explorant la transformation de la société depuis l'accession de la reine au trône en 1952. Il s'achèvera avec l'interprétation de l'hymne national, "God Save the Queen", à l'extérieur du palais, dirigé par la star britannique de la pop Ed Sheeran.



23h - La Reine lance les 4 jours de festivités du jubilé

La Reine a remercié la nation à la veille de son jubilé de platine historique, affirmant qu'elle continue d'être inspirée par la bonne volonté qui lui a été témoignée – tandis qu'un portrait officiel de Sa Majesté a également été dévoilé pour marquer le début des célébrations.

Dans un message spécial publié alors que des millions de personnes à travers la Grande-Bretagne se préparent à se rassembler pendant quatre jours d'hommages et de fêtes de rue pour honorer son règne de 70 ans, la reine, 96 ans, a déclaré que "de nombreux souvenirs heureux" se formeraient tout au long de ces festivités.