Zendaya: son adorable déclaration pour l'anniversaire de son petit ami (photo)

Le couple d'acteurs de la saga "Spider-man" semble plus heureux que jamais. Ensemble depuis l'été 2011, Zendaya et Tom Holland restent d'ordinaire assez discret sur leur relation. Apparaissant rarement ensemble sur les tapis rouges, le couple protège au maximum sa vie privée. Mais à l'occasion des 26 ans de Tom Holland ce mercredi 1er juin, l'actrice a tout de même publié une photo inédite d'eux deux sur son compte Instagram.

Les deux tourtereaux apparaissent enlacés et souriants sur un cliché en noir et blanc. La star légende, "Je souhaite le plus heureux des anniversaires à celui qui me rend la plus heureuse". Dans les commentaires, les fans exultent. "Oh mon dieu cette photo. Si adorables", peut-on lire ou encore, "vous êtes absolument mignon".