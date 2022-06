Shakira trompée par Gérard Piqué? La chanteuse l'aurait surpris avec une autre femme

Rien ne va plus entre Shakira et le footballeur Gérard Piqué après 12 ans de relation. Selon le quotidien catalan el periódico, la chanteuse aurait surpris son mari avec une autre. Le joueur du FC Barcelona vivrait ainsi seul dans son ancien appartement de la capitale catalane.

Dans leur podcast "Mamarazzis", les journalistes Laura Fa et Lorena Vázquez révèlent que Gérard Piqué et Shakira seraient même déjà séparés. Selon elles, la chanteuse serait consciente de la déloyauté de son conjoint et aurait déjà mis fin à leur relation. Aussi, en 2021, l'artiste avait révélé qu'elle ne souhaitait pas se marier avec Gérard Piqué.