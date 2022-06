Elodie Gossuin quitte la radio après sept années sur les ondes: "Je n’ai plus envie de calculer"

Après sept années passées sur la station de radio française RFM, l’ancienne Miss France quitte le navire radiophonique, oui, mais pas en claquant la porte.

Elodie Gossuin aspire aujourd’hui à plus de liberté, loin des matinales qui rythment sa vie depuis presque une décennie, et à plus de proximité avec sa famille.

Dans une longue interview accordée à nos confrères de Gala, la maman de quatre enfants explique que son départ n’est pas "une décision soudaine". "J’ai pris le temps de réfléchir. Il y a eu des périodes plus ou moins difficiles. J'avais envie d'être un peu plus cool, de souffler", exprime-t-elle. "Là, j'ai envie de partager le petit-dej de mes enfants."

Loin d’elle l’envie de renier ses amours pour la station RFM qu’elle qualifie comme étant une "famille", elle désire aujourd’hui se poser davantage, sans surmenage. "Je n'ai plus envie de calculer si je vais avoir le temps de faire une sieste, d'être épuisée et au bord de la crise de nerf avec mes enfants."

Elodie Gossuin ne dément pas un possible retour sur les ondes d'ici quelques mois. Elle sera sur M6 bientôt pour présenter Le plus karaoké de rance.