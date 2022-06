Ce cheval est visiblement le seul participant de la parade de "Trooping the Colour" à ne pas vouloir être là (vidéo)

C'est un moment qui a fait sourire les nombreux observateurs de la parade de "Trooping the Colour" ce jeudi matin lors du début des festivités du jubilé de platine de la Reine. Alors que la procession quitte le palais de Buckingham et que tous les regards sont tournés vers la calèche et les princes de Galles, l'un des chevaux participant à la fête ne semble pas vouloir suivre l'élan et prend une direction diamétralement opposée. Si sa cavalière semble vouloir le rediriger vers le cortège, celui-ci en a visiblement décidé autrement...

SUIVEZ LE DIRECT DU JUBILE DE LA REINE ICI