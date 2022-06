"Ma vie est trop incroyable pour être distrait": Sam Asghari s’exprime suite à la fausse couche de Britney Spears

Voilà six ans que Britney Spears et Sam Asghari sont en couple, contre vents et marées.

La chanteuse américaine après avoir annoncé en avril être enceinte a malheureusement vécu une fausse couche à la mi-mai. Une épreuve difficile pour elle mais également pour son compagnon qui s’est livré au magazine GQ. "C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens", relativise-t-il. "Et s'il y a une belle chose que j'ai entendue par le passé, c'est que quand le bébé sera prêt, il viendra. Ma vie est trop incroyable pour être distrait et m'éloigner de l'optimisme et de la positivité." Un message positif pour le coach sportif.