Jubilé d'Elizabeth II: ce geste un peu maladroit mais adorable du prince Louis (vidéo)

Ce jeudi marque le premier jour d'un long week-end de festivité qui prendra fin ce dimanche 5 juin pour le jubilé de platine d'Elizabeth II. Des célébrations symboliques pour fêter les 70 ans de règne de la reine d'Angleterre. Et pour l'occasion, les enfants du prince William et de Kate Middleton ont ouvert la cérémonie accompagnés de leur mère et de la duchesse Camilla. Et le prince Louis a eu un geste un peu maladroit mais vraiment trop craquant...

Les festivités se sont ouvertes ce jeudi avec la fameuse parade militaire "Trooping the Colour", aussi appelée "Parade d'anniversaire de la Reine". Un défilé qui a lieu tous les ans au mois de juin. Mais cette année, le défilé a été avancé au 2 juin pour concorder avec la date de couronnement d'Elizabeth II, le 2 juin 1953. Au total, 1.200 soldats, 250 chevaux et 400 musiciens ont défilé tour à tour pendant 1h30. A cette occasion, le prince Louis, le plus jeune enfant du prince William et de la duchesse de Cambridge, a eu un geste maladroit mais adorable. Sa grande soeur, la princesse Charlotte a même dû le reprendre. C'était les premiers arrivés sur le lieu du défilé: la duchesse Camillia, Kate Middleton et ses 3 enfants ont traversé le Mall a bord d'une calèche. Pour cet événement, les enfants étaient assortis. Ils avaient tous les trois du bleu dans leur tenue, la couleur royale. Là encore, chaque détail a été pensé : le prince Louis arborait la même tenue que portait son père le prince William en 1985. Et pour cette première apparition à un évènement officiel, le prince Louis a eu un geste maladroit mais tellement mignon. Âgé d'à peine 4 ans, le petit garçon semblait assez impressionné par la foule venue acclamer la famille royale. Voyant que sa grande soeur saluait la foule, il a décidé de faire la même chose, mais ne semblait pas vraiment savoir ce qu'il faisait... On pouvait effectivement voir sa main s'agiter un peu dans tous les sens. Un tweet a été intégré à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'twitter' pour afficher ce contenu. Et à en croire la réaction de sa grande soeur, la princesse Charlotte, il en faisait beaucoup trop. Elle s'est alors empressée de lui mettre la main sur son bras pour qu'il arrête de saluer la foule, d'une façon pas très discrète. Il était assis en face de sa maman et de l'épouse du prince Charles, entre son grand frère et sa grande soeur qui pouvaient garder un oeil sur lui. Parce que, même si le prince Louis a été très bien préparé à cet évènement, voir autant de monde acclamer la famille royale était sans doute très impressionnant pour lui. Le jubilé de platine sera célébré à travers tout le Royaume-Uni jusqu'au dimanche 5 juin inclus. Un tweet a été intégré à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'twitter' pour afficher ce contenu.