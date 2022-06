JLo dévoile son "summer body" sur les réseaux sociaux et fait sensation

La "bomba latina" ne démérite pas sa réputation. Jennifer Lopez a posté sur son compte Instagram ce mercredi 1er juin des images d’elle vêtue d'un simple maillot de bain et d'un kimono, laissant ainsi apparaître un corps en pleine forme et assumé.

A 52 ans, la chanteuse n’a rien à envier à ses années passées et rayonne plus que jamais. Ces photos quasi dénudée se sont pas passées inaperçues sur les réseaux sociaux. En quelques heures, ce sont des millions de personnes qui ont "liké" sa publication et des milliers d’entre eux ont commenté sans tarir d’éloge. "Comment fait-elle?" se questionnent certains pendant que d’autres se contentent d’un véritable "WOW".