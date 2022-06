 Epouvantails, couture, jouets… Découvrez les drôles d’objets créés à l'effigie d'Elizabeth pour le jubilé (photos)

Oui, les Anglais sont fous de leur reine. A tel point que pour célébrer le jubilé de platine d’Elizabeth II, certaines n’ont pas manqué d’imaginer pour lui rendre hommage. On a, par exemple, vu pas moins de 104 Epouvantails déguisés en reines, rois, princes et princesses installés à Wellington, dans l'ouest de l'Angleterre. Parmi eux, la princesse Fiona de "Shrek", le chanteur du groupe Queen Freddie Mercury ou encore la princesse Leia de "Star Wars".







Il existe également dans le nord de l'Angleterre une reine et un corgi cousus en taille réelle par les membres d'un groupe de couture. "Elle a été dans mon salon à plusieurs étapes de la confection", raconte Anita Armitt, 66 ans et membre du groupe de couture. "La première fois qu'elle a été exposée dehors, j'ai ressenti le besoin d'aller lui dire bonne nuit car j'avais pris l'habitude de le faire!".







Et cela ne s’arrête pas là. Au parc d'attractions Legoland Windsor dédiés aux célèbres jouets, une exposition miniature de la famille royale a été fabriquée à partir de plus de 18.000 briques individuelles. L'hommage en plastique comprend une version du balcon du palais de Buckingham et la nécessité environ 282 heures de montage.







Des poubelles pour chiens ont également été décorées par une entreprise de traitement des déchets aux couleurs du drapeau britannique. "Même les poubelles ont le droit de célébrer notre monarque", a affirmé le porte-parole de l'entreprise, Mark Hall.