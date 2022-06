Jubilé d'Elizabeth II: Buckingham Palace rejette les demandes de Kim Kardashian d'assister à la soirée officielle

Nous vous l'annoncions mardi. La star de la téléréalité Kim Kardashian est arrivée à Londres, accompagnée de son "boyfriend", Pete Davidson. La jeune quadra avait un rêve: être invitée aux célébrations officielles du jubilé de platine de la Reine.

Malgré tous ses efforts et ceux de ses représentants, les responsables du palais de Buckingham ont rejeté ses tentatives d'assister à la Platinum Party qui aura lieu devant le palais de Buckingham samedi.

Les représentants de la star, 41 ans ont eu beau demander des billets, le palais a fermement refusé le couple américain, tout comme les publicistes de la BBC,

qui diffusera l'émission.

Kim était si déterminée à y assister qu'une source a déclaré au Daily Mail qu'elle essayait d'acquérir des billets par d'autres moyens, et a même déclaré que cela ne la dérangeait pas si les billets n'étaient "pas VIP".

Et de développer: "Kim est rarement refusée pour assister à un événement, donc cela a été assez surprenant, d'autant plus qu'elle ne se rend pas souvent au Royaume-Uni." Kim et Pete adorent la famille royale et voulaient vraiment faire partie de cette célébration spéciale."