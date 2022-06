Amber Heard est "ruinée" à cause des frais de justice

Amber Heard ne peut "absolument pas" payer plus de 10 millions de dollars de dommages-intérêts à son ex-époux Johnny Depp pour l'avoir diffamé dans la presse, comme l'exige le verdict rendu mercredi par un jury américain, a déclaré jeudi l'avocate de l'actrice.

Des sources ont déclaré au New York Post que l'actrice était "ruinée" en raison des frais de justice élevés liés au procès en diffamation.

La bataille judiciaire très médiatisée avec son ex-mari a laissé l'actrice de 36 ans à court d'argent.

Selon plusieurs sources, la star d'"Aquaman" a dû changer de représentant légal et compte désormais sur sa police d'assurance habitation pour couvrir les frais de ses avocats actuels dans cette affaire.

Johnny Depp est sorti gagnant de ce procès ultra médiatisé, même si les jurés ont conclu que les deux vedettes s'étaient mutuellement diffamées.



Interrogée par la chaîne NBC pour savoir si sa cliente pourrait payer les 10,4 millions de dollars de dommages-intérêts, Elaine Bredehoft a répondu: "oh non, absolument pas".



L'avocate, qui juge qu'Amber Heard a été "diabolisée" par l'équipe juridique de M. Depp, a précisé qu'elle comptait faire appel de la décision.



Au terme de quelque 13 heures de délibérations dans un tribunal près de Washington, les sept jurés ont donné raison à M. Depp sur les trois motifs de sa plainte en diffamation, lui octroyant 10 millions de dollars de dommages-intérêts et 5 millions de dollars de dommages-intérêts majorés.



En clair, ces cinq hommes et deux femmes ont estimé de façon unanime qu'Amber Heard avait émis des fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales, et qu'elle avait agi "avec une intention malveillante", même si elle ne nommait pas son ex-époux dans ce texte.



Le tribunal de Fairfax en Virginie a cependant réduit le montant des dommages-intérêts majorés à 350.000 dollars en application du montant maximum légal en vigueur dans l'Etat, ce qui porte à 10,4 millions la somme due par Mme Heard à son ancien mari.



Le jury a parallèlement aussi jugé que Johnny Depp, 58 ans, avait diffamé Amber Heard, lui allouant 2 millions de dollars de compensation financière.



L'actrice de 36 ans avait confié mercredi sa "déception inexprimable" dans un communiqué après l'annonce du verdict. "Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari".