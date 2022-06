Jubilé d'Elizabeth II: voici le programme de cette 3e journée

Même sans sa Reine, le Royaume-Uni vibre aujourd'hui. Des fêtes populaires sont organisées un peu partout et notamment à Londres ou près du château de Windsor où se trouvait notre journaliste Amélie Schildt.

Aujourd'hui, signe le coup d'envoi des "Street parties", à savoir les fêtes de rue. À Eton, non loin de Windsor, de longues tablées ont été installées tout le long d'une rue , fermée pour l'occasion. 20.000 fêtes comme celles-ci auront lieu tout le week-end partout au Royaume-Uni pour célébrer le jubilé de la Reine.

Comment la reine et les membres de la famille royale vont-ils vivre les différents moments de célébrations ?

La Reine se repose pour le moment dans le château de Windsor. Aucune apparition publique n'est à l'ordre du jour. La Reine n'assistera pas à la course hippique du Derby d'Epsom, mais pourrait bien participer en privé à l'anniversaire de son arrière-petite-fille. La fille de Harry et Meghan Markle, Lilibet, fête aujourd'hui son premier anniversaire.

La Reine ne se rendra pas non plus ce soir au concert organisé en son honneur devant Buckingham. Katerine et William devraient donc la remplacer et lui rendre hommage.