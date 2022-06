Elizabeth II n'assistera pas au Derby d'Epsom: elle est pourtant passionnée d'équitation

La reine ne se rendra pas au Derby d'Epsom, une célèbre course hippique de 30 km au sud de Londres. Une grande déception pour Elizabeth II, passionnée de chevaux et de courses hippiques durant toute sa vie.

Une vie à cheval

Sa jeunesse, Elizabeth la passe au côté de ses chevaux. En 1952, alors qu'elle n'est reine que depuis quelques mois, elle apparaît à cheval lors de la revue des troupes. Elle a alors 25 ans. En 2020, alors qu'elle est à Balmoral en Écosse, la Reine monte toujours son vieux poney, coiffée de son foulard qui ne la quitte pas quand elle monte à la campagne.

Férue de courses hippiques

Les chevaux, c’est sa passion. Il y a trois semaines, elle faisait sa réapparition après plus d’un mois d’absence lors d'un spectacle équestre auquel l’un de ses chevaux concourrait. Parce que la reine, c’est une écurie de choix. Elle possède plus de 100 chevaux de course qui lui ont fait gagner plus de 9 millions d’euros en trente ans. Depuis toujours, elle aime assister aux courses.

Une activité qu’elle va pratiquer tout au long de son règne. Souvent, elle n’arrive pas y garder son calme. Surtout s’il l’un de ses chevaux concoure et gagne… L’adrénaline des courses qui lui rappelle des émotions qu’elle a elle-même vécues. "Presque tout le monde sait que la reine aime beaucoup la course. Mais je pense que les gens ne savent peut-être pas qu'elle a couru elle-même, que c'était une tradition de la famille royale dans les premières années du règne de la reine", explique le biographe et historien Matthew Dennison.

Dans la famille, on apprend presque à monter avant de marcher. À de nombreuses reprises, Elizabeth est apparue à cheval au côté de son fils Charles ou de sa fille Anne.