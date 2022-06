Jubilé d'Elizabeth II: ce qu'il ne fallait pas rater du concert de Buckingham

Rod Stewart, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Duran Duran... Après la pompe et le recueillement, les plus grands noms de la scène pop/rock ou classique ont défilé sur scène, devant les grilles du palais de Buckingham, pour ce spectacle clôturant le troisième et avant-dernier jour des festivités du jubilé de platine de la souveraine de 96 ans.

Une pléiade de stars, dont le légendaire groupe britannique Queen, ont ainsi enflammé les foules samedi à Londres lors de ce concert géant célébrant les 70 ans de règne historiques de la reine Elizabeth II. Trop fatiguée pour être présente physiquement, la reine est tout de même apparue lors d'un passage vidéo pour le moins comique.

Le groupe Queen accompagné du chanteur Adam Lambert

Queen, avec Adam Lambert au chant, a lancé la soirée avec plusieurs de ses tubes comme "We are the Champions", devant 22.000 spectateurs agitant des drapeaux de l'Union Jack. Des dizaines de milliers de badauds, sans ticket, suivaient le concert sur des écrans géants sur le Mall, prestigieuse artère donnant sur le palais.

"C'est merveilleux d'être de retour", a confié le guitariste de Queen, Brian May, sur la BBC, 20 ans après avoir interprété l'hymne national "God Save the Queen" perché sur le toit du palais, pour le jubilé d'or de la souveraine.

Le touchant hommage du prince Charles à sa "maman"

L'héritier de la couronne, le prince Charles, 73 ans, a rendu un vibrant hommage à "Sa Majesté"."Maman, tu ris et pleurs avec nous", a ainsi déclaré le prince de Galles.

"Merci" pour cette "vie entière passée au service d'autrui", a-t-il dit, devant une foule enjouée. "Vous avez été là durant ces 70 ans", a-t-il ajouté, rappelant la promesse qu'Elizabeth avait faite princesse, à 21 ans, de servir ses sujets toute sa vie. Malgré ses soucis de santé, la reine ne montre aucune volonté d'abdiquer, même si elle passe de plus en plus le relais à son fils aîné pour la représenter.

Balai de drones et corgi géant

Les spectateurs présents au concert ont pu admirer un immense corgi luminescents dessiné dans le ciel à l'aide de drones. Les fans de la famille royale ont été époustouflés devant ce spectacle de son et lumière. Théière ou encore timbre, les drones ont pris des formes variées pour finir par la représentation de la race de chien favorite de la Reine. Sur Twitter, le maire de Londres a lui-même exprimé son admiration. "Corg'Blimey", a ainsi tweeté Sadiq Khan dans un jeu de mot avec "Corgi" et de l'argot signifiant la surprise.

Le discours du prince William sur l'environnement

À l'instar de son père, le prince William a lui aussi tenu un discours. Ce dernier s'est exprimé sur le thème de la sauvegarde l'environnement. "Comme ma grand-mère, je suis un optimiste", a lancé le duc de Cambridge avant de poursuivre, "ensemble, si nous nous concentrons sur le meilleur et réparons notre planète, nous la conserverons pour nos enfants, nos petits-enfants et pour les générations futures".