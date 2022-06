La comique apparition de la Reine en compagnie de l'ours Paddington

Au troisième jour du jubilé, de nombreuses célébrités se sont relayées pour assurer le spectacle lors de l'exceptionnel concert ayant eu lieu ce samedi à Buckingham en l'honneur de la souveraine.

Mais la vraie star de la soirée, Elizabeth II, était absente en raison d'une santé fragile, ayant préféré regarder le concert à la télévision, retransmis en direct sur la BBC.

Aimée pour son sens du devoir comme son humour pince-sans-rire, elle a toutefois fait une apparition surprise dans une courte vidéo humoristique diffusée avant le coup d'envoi, où elle prend le thé avec l'ours Paddington, maladroite icône de la littérature enfantine britannique. "Joyeux Jubilé, madame, et merci, pour tout", lui dit-il. "C'est très gentil", répond-elle, sortant de son inséparable sac à main une tartine à la confiture d'orange dont raffole son invité, avant de taper le rythme de "We Will Rock You" sur sa tasse de porcelaine avec sa cuillère d'argent.