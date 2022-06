Pour la fin du jubilé, les enfants de Kate et William mettent la main à la pâte (vidéo)

La fin du Jubilé est proche. Pour clôturer cet événement exceptionnel, la duchesse de Cambridge a partagé sur son compte Twitter une vidéo de ses enfants en train de préparer des muffins qui seront mangés au cours de cette dernière soirée de fête. "En train de cuire des gâteaux pour la communauté locale de Cardiff. Ils seront dégustés à l'occasion d'une fête de rue aujourd'hui pour le jubilé de platine. J'espère que vous les apprécierez!", indique la belle-fille d'Elizabeth II.

Sur la vidéo, les photos des enfants défilent. On peut y apercevoir les trois enfants de la duchesse, Charlotte (7 ans), Georges (8 ans) et Louis (4 ans) préparant méticuleusement la pâte à gâteau. Sur les clichés, on peut d'ailleurs voir que la grande sœur de la fratrie veille à ce que tout se déroule sans encombre. On peut également apercevoir Kate souriante au côté de ses enfants, partageant ce moment de complicité avec eux.