Nabilla victime d'une escroquerie juste avant son accouchement: "C'est assez tragique ce qui nous est arrivé"

Le 5 juin, Nabilla Benattia a donné naissance à son deuxième enfant. Un petit garçon prénommé Leyann. Mais quelques jours avant ce moment heureux, l'ancienne candidate de téléréalité et son mari Thomas Vergara ont vécu une expérience perturbante.Thomas et elle ont été victimes d'une escroquerie...

Encore perturbée, Nabilla a raconté les faits le 2 juin sur les réseaux sociaux. Ses propos ont été relayés par Pure People. L'habitante de Dubaï avait prévu d'accoucher à Paris afin d'être proche de sa famille. Elle et son compagnon ont donc cherché un logement dans la capitale française. Le couple a trouvé le lieu idéal et les assistants de Nabilla ont "géré en direct avec l'agence", raconte-t-elle.

"Jusque-là, tout allait bien, je n'avais pas découvert la supercherie, jusqu'à ce que je demande si c'était possible d'envoyer des colis pour le nouveau-né, directement à l'appartement. (...) Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de réponse de ce côté-là, et surtout, une des femmes qui travaillent dans l'appartement nous a dit qu'il appartenait à des personnes qui ne souhaitent pas du tout louer", explique la mère de famille sur ses réseaux sociaux.

"C'est assez tragique ce qui nous est arrivé avec Thomas. On a été victime d'une énorme escroquerie et je m'en suis rendu compte deux semaines avant d'arriver à Paris. Donc on a payé un appartement qui n'a jamais été donné. La personne n'a pas voulu nous rembourser. Et surtout, c'est le fait d'arriver enceinte de 8 mois et demi avec son petit garçon de deux ans, son mari, sa maman et sa grand-mère et être complètement délogés. On avait tout organisé pour que la famille soit bien et on a eu affaire à des escrocs qui ont encaissé notre argent et qui n'avaient jamais l'intention de louer l'appartement", détaille Nabilla sur Snapchat.

Cette dernière a voulu avertir ses abonnés afin que personne d'autre ne se fasse avoir. "L'agence avait l'air sérieuse. La personne au bout du fil, pareil. J'avais la photo de cette personne. On avait un contrat qui était entre l'agence et moi. Faites attention, quand vous louez un appartement, que le propriétaire de l'appartement soit sur le contrat", conseille-t-elle.

Heureusement, Nabilla et Thomas ont pu trouver un autre logement à Paris, mais cette mésaventure a été traumatisante. "C'était très, très dur psychologiquement. J'ai fait un dépôt de plainte à Instagram, en plus d'avoir porté plainte au tribunal français, ainsi qu'au tribunal européen. Étant donné que leur société est localisée en Espagne", dit la trentenaire.

Nabilla n'a pas hésité à partager le compte Instagram et le site de l'arnaque.