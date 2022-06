Un employé de Disneyland RUINE une demande en mariage au coeur du parc à Paris (vidéo)

Disney a présenté ses excuses à un couple dont la demande en mariage a été contrecarrée par un employé de Disneyland Paris. La vidéo virale publiée pour la première fois sur Reddit la semaine dernière montre un homme se mettant à genoux pour demander sa petite amie en mariage. Un Américain avait choisi la plateforme devant le château de la Belle au Bois Dormant pour poser la fameuse question à sa compagne.



Mais au milieu de la demande, un employé s'est précipité, a arraché l'écrin de la bague des mains de l'homme et a fait descendre le couple de la plate-forme. "Elle a dit oui", dit l'homme en descendant du quai. "Oui, c'est super, mais par ici, ce sera encore mieux", répond l'employé. Les badauds ont immédiatement commencé à huer l'employé qui faisait signe au couple de terminer leur cérémonie hors de la plateforme.



La personne qui a posté la vidéo sur Reddit a déclaré que son ami avait déjà demandé à une autre employée si le fait de proposer sur la plateforme était autorisé, et qu'elle avait répondu oui.



Disney, sous le feu des critiques, aurait demandé pardon au couple, rapporte la presse américaine. "Nous regrettons la façon dont cela a été géré", a déclaré un porte-parole de Disney à Newsweek. "Nous nous sommes excusés auprès du couple concerné et avons proposé d'arranger les choses".

Des règles de sécurité à respecter

Mais derrière ce moment romantique gaché, il y a les règles stricts du parc. "La façon de faire paraît assez brute", mais "il y a des règles de sécurité à respecter", nous explique une ancienne employée de Disneyland. "Autoriser ou tolérer ça pour un couple, c'est donner l'accord pour les autres et il y a plusieurs demandes en mariage par jour".

L'employé qui interrompt la demande en mariage est un cast member. Il s'agit d'un "guest flow". "Il gère le flux de visiteurs et fait en sorte que les guests et les employés (danseurs, personnages, charts...) soient en sécurité", précise-t-elle.