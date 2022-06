Harry et Meghan publient de nouvelles photos de Lilibet prises lors de son premier anniversaire célébré en Angleterre

Le duc et la duchesse de Sussex ont publié une nouvelle photo de Lilibet lors de son premier anniversaire célébré à Frogmore Cottage pendant le jubilé de platine de son arrière-grand-mère. Harry et Meghan ont organisé samedi une garden-party pour leur fille, la petite Lilibet, âgée de un an, dans leur résidence située dans le domaine de Windsor.

Un ami du couple a publié sur Instagram des photos de la célébration ultra-secrète alors que la petite famille est désormais rentrée en Californie. On voit la petite fille souriante vêtue d'une robe bleue pâle avec un nœud blanc dans les cheveux.

Il s'agit de la deuxième photo officielle de Lilibet après que le duc et la duchesse de Sussex ont publié une carte de Noël le 23 décembre.

La photo de Lilibet a été prise par le photographe et ami du couple Misan Harriman, qui a assisté au petit pique-nique avec son épouse, ses enfants et apparemment des membres de la famille royale.

Selon le Daily Mail, les autres invités également conviés à Frogmore Cottage incluent les trois enfants de Zara et Mike Tindall, Mia, huit ans, Lena, trois ans et Lucas, un, ainsi que Savannah, 11 ans, et Isla, 10 ans, les filles du cousin du prince Harry Peter Phillips et de son ex épouse Autumn Kelly.

Le parrain d'Archie, trois ans, Charlie Van Straubenzee, et son frère Tom, le parrain de la princesse Charlotte, ont également été invités.

La Reine aurait également rencontré son arrière-petite-fille pour la première fois jeudi. Elle aurait interdit aux Sussex de prendre une photo de la rencontre.

Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté le jubilé de platine dimanche matin – manquant la grande parade qui avait lieu à Londres et la dernière apparition de la Reine sur le balcon de Buckingham Palace.