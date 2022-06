 Les princes George, Charlotte et Louis vont bientôt avoir un nouveau cousin

La famille de Kate Middleton va bientôt s'agrandir comme en témoigne un cliché de Pippa, la célèbre soeur de la duchesse de Cambridge, pris lors des célébrations du jubilé de platine de la Reine d'Angleterre.

Le clan Middleton était invité au concert donné samedi devant le palais de Buckingham lors de ce week-end de festivités du jubilé de la Reine. L'occasion de retrouver les beaux-parents du prince William, Carole et Michael Middleton, mais aussi le jeune frère de Kate, James, accompagné de sa superbe épouse, la Française Alizée Thévenet et de la soeur de Kate, Pippa Middleton qui attend visiblement famille.

Déjà mère de deux enfants, Arthur (3 ans) et Grace (1 an), Pippa affichait un petit ventre arrondi samedi dans une robe en soie verte: un nouveau petit cousin pour les trois enfants de William et de Kate.