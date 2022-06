Le prince William et son épouse Kate ont refusé de passer du temps avec Harry et Meghan pendant le jubilé

Le prince Harry et Meghan Markle ont invité le prince William, Kate Middleton et leurs enfants à la première fête d'anniversaire de Lilibet en espérant leur tendre une branche d'olivier, révèle le site Page Six. Mais l'invitation a été refusée par la famille des Cambridge.

Alors que les relations sont tendues entre les deux fils de la princesse Diana, une invitation a été lancée par le duc et la duchesse de Sussex aux Cambridge demandant de les rejoindre à leur domicile britannique, Frogmore Cottage, à Windsor, samedi.

Le prince William, Catherine, le prince George, 8 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans, passaient la journée au Pays de Galles où ils participaient aux célébrations du jubilé de platine.

Toujours selon Page Six, les Sussex sont partis sans passer de temps avec William, Kate et leurs enfants. Archie, 3 ans, et Lili, 1 an, n'ont pas pu voir leurs cousins.

Un initié royal basé au Royaume-Uni a déclaré: "Les choses sont toujours tendues: William se méfie de passer du temps seul avec Harry car vous ne savez jamais vraiment ce qui peut être rapporté par la suite."

Les Sussex ont tranquillement quitté le Royaume-Uni dimanche avant la fin des festivités et sont rentrés chez eux en Californie.