Brie, plongée dans un coma pendant 5 mois, découvre à son réveil que son fiancé a emménagé avec une autre femme

Brie, une femme australienne, qui habite au Canada a révélé sur son compte TikTok l'horrible accident dont elle a été victime et les conséquences de cet événement sur sa vie.

Brie Duval, 25 ans, est tombée d'un balcon d'un bar en août 2020. Lors de cette chute, sa tête s'est fracassée sur le trottoir.

Elle s'est retrouvée avec plusieurs os cassés, une lésion cérébrale et a été transportée par avion à l'hôpital de l'Université de l'Alberta et a été placée sous assistance respiratoire aux soins intensifs.

Les docteurs ont alors informé ses parents, restés en Australie et incapables d'effectuer le voyage vers le Canada à cause de la pandémie du coronavirus et des restrictions de voyage imposées, que jeune femme avait 10% de chance de s'en sortir et que son pronostic vital était engagé.

Ses parents ont refusé de laisser les médecins éteindre les machines dont elle dépendait et dans les trois semaines, Brie a montré des signes d'amélioration.

La jeune femme était seule dans sa chambre. Fiancée depuis 4 ans, les docteurs n'ont pas remarqué une seule fois une visite de son chéri. Trois mois après cette violente chute, la jeune femme s'est réveillée, mais souffrait d'amnésie.

Cinq mois après l'accident initial, Brie a commencé à se souvenir de sa vie avant son coma et a essayé d'appeler son fiancé, avec qui elle était depuis quatre ans, pour découvrir qu'il avait changé de vie, et s'était mis en couple avec une autre femme.

Brie a déclaré au Mirror que lorsqu'elle a finalement pu utiliser son téléphone, elle a immédiatement pensé à l'appeler... Pour découvrir qu'il ne lui avait pas rendu visite une seule fois.

"J'ai ouvert mon téléphone pour lui envoyer un texto lorsqu'un message d'une inconnue s'est affiché. Une femme m'a expliqué être en couple avec mon fiancé et qu'ils avaient emménagé ensemble", décrit-elle.

"Je n'ai pas entendu parler de lui depuis que je suis à l'hôpital, il m'a complètement laissé tomber'', déclare-t-elle.

Brie n'a pas non plus pu voir ses parents qui ont été empêchés de venir dans le pays en raison des restrictions liées aux coronavirus. Pendant le pic des restrictions de Covid en Australie, les citoyens n'étaient pas autorisés à entrer ou à sortir du pays.

Cette expérience et cette convalescence a été traumatisante pour la jeune femme. Elle alimente son compte Tik Tok et partage cette leçon de sa vie avec amertume.