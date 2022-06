"On a trouvé Cupidon": sur TikTok, comment un jeune homme incite les couples à s’aimer dans la rue (vidéo)

C’est le genre de vidéo qu’on aimerait plus souvent voir faire le buzz. Sur le réseau social TikTok, un jeune homme (@artemo6ka, suivi pas plus de 410 000 personnes) s’est filmé ce mardi en train de voler au secours des couples qui marchent dans la rue sans être proches physiquement.

Sur les images et sur un fond musical on l'entend les paroles "Il n'est pas fou, il y croit c'est tout", on voit le TikTokeur prendre le bras des partenaires masculins afin de le déposer discrètement sur l’épaule de la bien-aimée. Le jeune homme se glisse derrière eux, ce qui fait que la partenaire enlacée ne voit pas que le câlin est incité. Et les couples se laissent tous faire dans l’application de ce geste!

Sur TikTok, de nombreux admirateurs ont réagi à cette vidéo vues plus de 2 millions de fois. "Le héros des couples", "On a trouvé Cupidon", "Respect à toi", a-t-on notamment pu lire dans les commentaires.