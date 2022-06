Une jeune maman quitte le Louvre pour allaiter afin de ne pas "déranger une partie des visiteurs"

Jasmin est une jeune maman atterrée. Cette Franco-américaine âgée d’une trentaine d’années était en visite au musée du Louvre le 2 juin lorsqu'une mésaventure lui est arrivée. Dans la galerie Richelieu, alors qu’elle commençait à allaiter son bébé en demande sous une robe prévue pour être la plus discrète possible, un agent s’approche d’elle pour lui reprocher son geste. C'est à nos confrères du Parisien qu'elle raconte: "Il nous a regardées et m’a expliqué que ce n’était pas permis. Lorsque j’ai demandé pourquoi, il a répondu que ‘cela pouvait déranger une partie des visiteurs’."

"C’est très ironique, car c’est un endroit rempli des tableaux des femmes allaitantes!", note Jasmin. Et se défend: "Il était 17 heures, il n’y avait presque personne dans la salle. Alors j’ai décidé de la nourrir ici".

On est en France et je pouvais jusque-là allaiter ma fille partout sans souci

Malgré les négociations avec l’agent, celui-ci ne cède pas et lui demande d’aller aux toilettes pour allaiter la petite Lana. "Nous sommes restés deux minutes et nous avons alors décidé de quitter le musée pour que j’allaite à l’extérieur. J’étais étonnée. On est en France et je pouvais jusque-là allaiter ma fille partout sans souci", regrette-t-elle.

Pas d'interdiction dans le règlement

Interrogé par le Parisien, le musée indique que l’agent en question n’a pas encore été identifié et assure que "le règlement de visite n’interdit absolument pas d’allaiter dans les salles".

"Il y a peut-être eu une mauvaise interprétation des règles. Cette dame a bien fait de nous écrire, nous allons faire un rappel général des consignes", tempère le Louvre qui a également indiqué d'un rappel des règles allait être prodigué aux employés.