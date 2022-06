"Je n’arrive pas à y croire": pourquoi Justin Bieber a annulé ses prochains concerts à la dernière minute

Il est en pleine tournée "Justice World Tour" mais ses prochaines dates viennent d'être annulées. C’est sur Instagram que le chanteur a annoncé la mauvaise nouvelle. "Je n’arrive pas à croire que je suis en train de dire ça…", indique-t-il en story. "J’ai fait tout ce que j’ai pu pour aller mieux mais la maladie empire."





On ignorait Justin Bieber malade et on ignore toujours de quoi il est atteint précisément mais selon ses mots, ces annulations ont été ordonnées par des médecins. "J’ai le cœur brisé de devoir annuler les prochains concerts", se désole-t-il. Mais la santé d’abord: "Je vais me reposer et aller mieux", assure-t-il finalement.