La princesse norvégienne Märtha Louise se fiance avec un chaman américain

La cour royale de Norvège a annoncé mardi les fiançailles à 50 ans de la princesse Märtha Louise avec l'Américain Durek Verrett, un chaman autoproclamé populaire auprès des stars d'Hollywood.



"Sa Majesté le roi et sa Majesté la Reine (leur) adressent leurs félicitations les plus chaleureuses et leur souhaitent le meilleur à l'avenir", a annoncé la famille royale dans un communiqué. Quatrième dans l'ordre de succession derrière son frère le prince héritier Haakon et ses deux enfants, Märtha Louise, 50 ans, a très peu de chances de monter un jour sur le trône.

Elle a renoncé, il y a de nombreuses années, à l'essentiel de ses titres et devoirs officiels pour pouvoir se consacrer à ses activités privées. La fille du roi Harald avait officialisé il y a trois ans être en couple avec Durek Verrett, 47 ans, aussi connu sous le nom de "Chaman Durek". Märtha Louise a trois filles d'un précédent mariage avec l'écrivain norvégien Ari Behn, qui s'était suicidé en décembre 2019. Le couple avait divorcé en 2016. Adepte des "thérapies alternatives", la princesse est considérée dans son pays comme une excentrique. Elle prétend ainsi pouvoir communiquer avec les anges, don qu'elle essaie de partager à travers des cours et des livres.

Originaire des Etats-Unis, Durek Verrett, qui a confirmé ses fiançailles sur les réseaux sociaux, s'est rendu célèbre comme chaman pour les stars en offrant ses services à des célébrités comme l'actrice Gwyneth Paltrow. La relation du couple a été épiée par les médias norvégiens. La princesse a été accusée de mélanger les affaires et les questions royales en faisant la promotion d'une tournée de conférences intitulée "The Princess and the Shaman" ("La Princesse et le chaman").