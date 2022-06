“J’étais de la chair fraîche”: Marion Cotillard raconte ses débuts à Hollywood

Marion Cotillard a accordé une interview au Monde. L'actrice française, devenue une star aux Etats-Unis, a dévoilé les dessous d'Hollywood lors de cet entretien. Elle a raconté les conseils surprenants que des producteurs américains lui ont donnés afin qu'elle s'invente une autre vie. "On a essayé de me présenter des acteurs. Ce n’était pas pour tourner un film, mais pour voir si je pouvais attirer l’attention. Si je me mettais en couple avec un acteur américain connu, je bénéficiais d’emblée de plus d’intérêt", a-t-elle expliqué.

"J’ai fini par me rendre à l’un d’entre eux. Mais j’ai parlé de mon petit ami (NDLR: Guillaume Canet) au comédien. Soyons clairs, je débarquais. J’étais exotique. J’étais de la chair fraîche", raconte la star qui, depuis, a joué dans de nombreux films américains dont Inception, aux côtés de Leonardo DiCaprio, dans Public Ennemies, aux côtés de Johnny Depp ou encore dans Alliés aux côtés de Brad Pitt.