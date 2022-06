"J'ai trouvé ma princesse Disney": Rebel Wilson fait son coming-out et présente sa petite amie à ses fans

Rebel Wilson a fait son coming-out en tant que membre de la communauté LGBTQIA+ en présentant à ses fans sa nouvelle petite amie. "Je pensais que j'étais à la recherche d'un prince Disney... mais peut-être que ce dont j'avais vraiment besoin pendant tout ce temps était une princesse Disney, a écrit la star de "Pitch Perfect" sur Instagram avec une photo d'elle et de sa nouvelle compagne Ramona Agruma.

En mai, l'actrice de 42 ans a confié qu'elle était "heureusement" dans une relation, mais n'a pas révélé l'identité de la personne qui partage sa vie.



"Je suis maintenant heureuse dans une relation", a-t-elle déclaré sur le podcast "U Up" de Jordana Abraham et Jared Freid.



La comédienne a ajouté qu'elle avait cherché l'amour sur des applications de rencontre, mais qu'elle a finalement été présentée à sa nouvelle compagne par un ami.



"J'étais par intermittence sur l'application Raya, mais c'était une rencontre entre amis", a-t-elle dit. "Il nous connaissait tous les deux depuis au moins cinq ans et il pensait que nous allions nous entendre - et c'est ce qui s'est passé".



Ramona travaille dans l'industrie de la mode. Elle est la fondatrice d'une marque de vêtements durables basée à Los Angeles. La compagne de Rebel Wilson est également ambassadrice d'une marque de bijoux et de montres.



Elle a accompagné la star de "Isn't It Romantic" à la soirée des Oscars 2022 Vanity Fair en mars, mais elles ont également assisté à l'événement caritatif annuel Operation Smile's Park City Ski Challenge dans l'Utah en avril.