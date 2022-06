"WOW, on l'a fait": Britney Spears, fraîchement mariée à Sam Asghari, partage une vidéo de l'événement

Britney Spears s'est mariée jeudi dans sa maison de Thousand Oaks, en Californie. La chanteuse de 40 ans a dit oui à son compagnon Sam Asghari, 28 ans. Britney Spears et Sam Asghari étaient restés très discrets sur leur mariage, dont la nouvelle n'avait filtré que très récemment dans les médias spécialisés.

Le couple était entouré d'une cinquantaine de ses amis les plus proches et de sa famille. Pour la cérémonie proprement dite, la chanteuse de "Oops !... I Did It Again" portait une robe Versace décolletée avec un corset, tandis que le préparateur physique avait opté pour un smoking classique.





La chanteuse a publié des photos et une vidéo du mariage sur son compte Instagram. "On l'a fait, on s'est marié", a écrit la star. "C'était la journée la plus spectaculaire. J'étais si nerveuse toute la matinée (...) la cérémonie était un rêve et la fête était encore mieux."

La star a ensuite remercié ses invités pour leur présence... "Tant de personnes incroyables sont venues à notre mariage et je suis encore sous le choc. Drew Barrymore mon coup de foudre et Selena Gomez qui est bien plus jolie en personne si c'est possible, sont venues toutes les deux. J'étais sans voix ... J'ai embrassé Madonna encore une fois et nous avons dansé toute la nuit avec Paris Hilton. Merci Donatella Versace pour avoir dessiné ma robe. Je me sentais si belle (...) je pense que nous sommes tous tombés sur la piste de danse au moins 2 fois (...) Sam Asghari JE T'AIME!".