Le prince Charles "consterné" par l'expulsion de migrants vers le Rwanda

Le prince Charles a jugé en privé "consternant" le projet du gouvernement britannique de renvoyer au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, a rapporté samedi le quotidien The Times, à quelques jours de premiers départs prévus.

Une source a affirmé au journal avoir entendu plusieurs fois le prince de 73 ans exprimer en privé son opposition à cette politique destinée à dissuader les traversées illégales de la Manche par des migrants, toujours plus nombreuses.



L'héritier de la couronne britannique s'est dit particulièrement gêné par ce sujet, craignant que cela n'éclipse une réunion du Commonwealth qui se tiendra à partir du 20 juin au Rwanda, où il représentera sa mère la reine Elizabeth II.



"Il a dit qu'il était plus que déçu par cette politique", a déclaré cette source anonyme. "Il a dit qu'il pensait que toute l'approche du gouvernement était épouvantable", a-t-elle ajouté.



Un premier vol transportant une trentaine de demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni est prévu mardi, après l'échec vendredi du recours en justice d'associations de défense des réfugiés.



Le Premier ministre Boris Johnson s'est félicité de cette décision de justice, assurant que cette stratégie contribuerait "à briser le modèle commercial de ces criminels impitoyables".



Les plaignants, dont les associations Care4Calais et Detention Action, ont cependant interjeté appel, qui sera entendu lundi, à la veille des premiers départs prévus.



Clarence House, qui gère la communication du prince Charles, n'a pas démenti ses propos mais insisté sur la neutralité politique de l'héritier du trône.



"Nous ne commentons pas de supposées conversations privées anonymes avec le prince de Galles, sauf pour réaffirmer qu'il reste politiquement neutre. Les questions politiques sont des décisions pour le gouvernement", a indiqué un porte-parole.



Bien que le prince Charles ait exprimé ses opinions sur différents sujets au cours de sa vie, ses interventions sur des questions prêtant à controverse se sont faites plus rares ces dernières années, à mesure qu'il se prépare à succéder à sa mère Elizabeth II, âgée de 96 ans.



Dans une interview à la BBC en 2018, il avait promis de rester neutre une fois devenu roi.