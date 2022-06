L'influenceur Cooper Noriega, 19 ans, retrouvé mort après avoir publié une vidéo inquiétante sur TikTok

La star de TikTok Cooper Noriega a été retrouvée morte dans un parking jeudi, quelques heures après avoir posté une vidéo sur sa mort "jeune". La star des réseaux sociaux, âgée de 19 ans, qui comptait 1,7 million d'abonnés sur l'application de partage de vidéos, est décédée à l'extérieur d'un centre commercial de la région de Los Angeles, selon le site Web du département du médecin légiste du comté de Los Angeles. La cause de sa mort est inconnue pour l'instant.



Un porte-parole du bureau du médecin légiste de Los Angeles a déclaré vendredi à Page Six que le médecin légiste a besoin "de plus d'investigations sur le décès, y compris des études supplémentaires" pour déterminer la cause du décès.



La mort du jeune Américain survient un jour après qu'il ait posté une vidéo énigmatique dans son lit et écrit les mots suivants:"Qui d'autre pense qu'il va mourir jeune?".





La semaine dernière, il est apparu sur le podcast "BFFs" de Barstool et a partagé qu'il était très "peu sûr de lui" quand il a commencé à poster sur TikTok parce qu'il était en surpoids à l'époque.

Il a également raconté avoir commencé à consommer des drogues avant d'avoir 10 ans. "Je veux dire, nous parlons de Xanax, d'Aderall, de marijuana, de nicotine", a déclaré Noriego à l'animateur Dave Portnoy, qui a répondu: "Neuf ans, c'est fou. Je ne savais même pas que je jouais à G.I. Joe quand j'avais 9 ans."



Noriego a également confirmé qu'il avait récemment rompu avec sa collègue TikTokeuse Sabrina Quesada, qu'il a fréquentée pendant près de deux ans.



Dimanche, l'homme de 19 ans a déclaré à ses followers sur Instagram qu'il avait créé un Discord, qui est une plateforme sociale de messagerie instantanée, pour des raisons de "santé mentale strictement."



"Je voudrais utiliser l'influence qui m'a été donnée pour créer un espace construit sur la sensibilisation et la normalisation de parler de la maladie mentale. Mon objectif est d'ouvrir un jour un centre de désintoxication où les gens ne seront pas traumatisés pour leur rétablissement."