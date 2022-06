Meghan et Harry de nouveau à l'écart lors d'un événement secret de la famille royale

Hués par la foule, évincés du balcon réservé aux membres actifs de la famille royale britannique, absents du grand concert de Buckingham...Meghan et Harry ont vécu un jubilé pour le moins difficile. Le couple qui vit en Californie était également à l'écart d'un autre événement de la famille royale britannique, confirmant leur statut de persona non grata de la monarchie.

Dans son podcast "The Good, The Bad and The Rugby", l'ancien joueur de rugby Mike Tindall a révélé que le couple était absent d'une réunion secrète organisée par son épouse, Zara Tindall, petite fille de la Reine Elizabeth II. L'ancien entraîneur du Gloucester Rugby club a même mentionné qu'il s'agissait de l'un des points forts de ces 4 jours de fête.

D'après l'ex-rugbyman, un déjeuner secret "entre cousins" avait été organisé pour réunir les membres de la famille royale n'ayant pas été conviés au balcon. D'après Mike Tindall, les Sussex auraient ainsi sciemment éviter l'événement, ayant hâte de lever le camp pour rejoindre leur résidence de Frogmore Cottage dès la fin du défilé.

Un acte pouvant être considéré comme du snobisme par certains, mais aussi comme particulièrement blessant par d'autres membres de la famille Royale à l'instar de la princesse Eugénie. En effet, la fille cadette du Prince Andrew a souvent essayé de resserrer les liens entre les Sussex et la famille royale malgré les tensions.