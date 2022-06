Vianney partage un ADORABLE moment père fils et fait fondre les internautes (vidéo)

Ce dimanche 12 juin, le chanteur Vianney a fait fondre la toile. En effet, le chanteur de 31 ans a posté sur son compte Instagram un merveilleux moment en compagnie de son fils. On peut y voir le jeune papa chanter une célèbre comptine au petit Edgar que l'on devine sur le côté dans son siège. Visiblement en voiture, le jeune homme semble avoir un peu de mal à jouer de la guitare tout en poussant la chansonnette. Nullement perturbé, Vianney s'amuse lui-même de sa performance un peu chahutée.

"Pas certain de passer sur Skyrock avec ça..Bon dimanche les amis!", légende l'artiste. Dans les commentaires, les internautes s'amusent et s'attendrissent de ce moment. "Le 4eme album va être un album de comptines pour enfants, on va voir flou", peut-on lire ou encore, "J'imagine la tête de bébé tout heureux d'entendre papa lui chanter ses comptines accompagnées de guitare".