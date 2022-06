"Il y a eu un petit peu de violence": Pascal le grand frère avoue s'être déjà battu avec des adolescents

Pascal Soetens, plus connu sous le nom de Pascal le grand frère, a révélé ce samedi 11 juin en être déjà venu aux mains avec certains adolescents de son émission. En 15 ans de show télé, Pascal Soetens est venu en aide à 152 ados et jeunes-adultes en perte de repères à la demande de leurs parents. Hier, sur le plateau de "Touche pas à mon poste" (TPMP), Mathieu Delormeau montre une photo de son invité. Sur celle-ci, Pascal arbore un air de dur à cuire. L'animateur renchérit en disant qu'il donne l'impression " de frapper des gens". Ce à quoi Pascal répond: ""Alors, pour dire la vérité, ça m’est arrivé". "Ça n’a jamais été diffusé, mais effectivement, il y a eu un petit peu de violence. C'est normal, je me défends", ajoute-t-il.

Au cours de l'émission, le célèbre éducateur a fait savoir que certains des ados qu'il a "éduqués" étaient bien entraînés. "Ils voulaient en découdre avec moi", a-t-il précisé. Rappelons tout de même que Pascal Soetens est ceinture noire et 4e Dan de Kung Fu, professeur de Karaté et de diverses disciplines martial et membre de la Fédération officielle des arts martiaux chinois.