"Je crois que je vais mourir": les bouleversantes confidences de Soprano sur sa tentative de suicide

À 43 ans, Soprano est une figure incontournable du monde du rap français, et ce, depuis 10 ans. Disney + lui consacre un documentaire qui sortira le 15 juin prochain et dans lequel il se confie sur ce moment où il a voulu mettre fin à ses jours.



Cela s'est passé quelques heures avant un concert avec son ancien groupe, les Psy 4. "J'étais en mode 'Fuck le monde', j'étais en mode 'Y'a personne qui m'aime', 'Je déteste l'homme, je déteste la femme, je déteste la politique, je déteste ce métier, je déteste tout'", raconte le rappeur marseillais dans le documentaire.



Ce jour-là, le chanteur broie du noir et se retrouve dans un hôtel, seul, à vouloir mettre fin à ses jours. "Je suis allongé et je réfléchis. J'avais acheté un petit pack de bières. Mais je n'ai jamais bu d'alcool. Je me suis dit que, peut-être, ça allait me donner le courage de faire une connerie et de me casser de ce monde pourri", raconte-t-il. À ce moment-là, il n'a que l'idée d'en finir en tête : "Je crois que je vais mourir", se répète-t-il.



Télé-Loisirs rapporte que Soprano est alors malade à cause l'alcool et veut en finir, mais heureusement, il a un "moment de lumière" durant lequel il se décide à sortir de cette chambre et à rejoindre son groupe, malgré son "dégoût du monde et de la vie".



Ce jour-là, il est accueilli sur scène comme "le messie", et un "déclic", va se produire dans la tête du rappeur qui reprendra espoir. Il rend hommage à ses proches qui l'ont aidé à se sortir de ces idées noires : "À l'heure actuelle, je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce que j'ai une famille, des amis... C'est ça qui a changé ma vie", conclut-il.