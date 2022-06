Décès de l'influenceur Cooper Noriega, 19 ans: "C'est une tragédie absolue" pour sa famille

La star de TikTok Cooper Noriega a été retrouvée morte dans un parking jeudi, quelques heures après avoir posté une vidéo sur sa mort "jeune". La star des réseaux sociaux, âgée de 19 ans, qui comptait 1,7 million d'abonnés sur l'application de partage de vidéos, est décédée à l'extérieur d'un centre commercial de la région de Los Angeles, selon le site Web du département du médecin légiste du comté de Los Angeles. La cause de sa mort est inconnue pour l'instant.



La famille de Cooper Noriega a remercié les fans pour leur soutien après sa mort tragique. "Salut tout le monde. Au nom de notre famille, nous voulons tous vous remercier pour les mots gentils de notre petite coop", a écrit Parker Noriega, 24 ans, dans un message posté sur la page Instagram de son frère samedi.



"Son décès est une tragédie absolue pour notre famille et nos proches. Nous prions pour que nous puissions tous, en tant que communauté, poursuivre son héritage."



Parker a conclu son message en disant aux followers de Cooper qu'il aimait "chacun et chacune" d'entre eux.





"N'hésitez pas à nous contacter, car nous aimons ressentir tout le soutien", a-t-elle ajouté. "Que Dieu vous bénisse tous... avec amour, sa sœur."



La famille a également partagé des déclarations via Facebook, le père de Cooper, Harold Noriega, a écrit: "Cette journée a été un moment incroyablement difficile pour ma famille et moi. Nous avons perdu notre magnifique Cooper, âgé de 19 ans, hier soir. Il était aimé par tant de personnes et était vraiment l'amour de la vie de Treva, Parker et moi. Il n'y a pas de mots pour exprimer le chagrin et la perte. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Votre enfant n'est pas censé mourir avant ses parents", a-t-il poursuivi, ajoutant que Cooper a "touché" tant de personnes au fil des ans.

La mère de Cooper, Treva Noriega, a partagé ses sentiments : "Mon cœur est brisé à jamais, mais tu es mon ange spécial et nous avons le cœur de l'autre. Je sais que ma mère a tendu les bras pour t'emmener au paradis. Tu connais enfin la joie et le bonheur les plus purs. Je te verrai un jour, mon petit garçon... ta maman."

En plus de sa famille, son ex-petite amie, Sabrina Quesada a écrit quelques mots. "La lumière de ma vie, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée", a-t-elle légendé une série de photos. "Je suis tellement désolée mon amour. Puissions-nous nous revoir."