Amber Heard va donner sa première interview télévisée depuis le procès: le teaser fait l'effet d'une BOMBE (vidéo)

Le 1er juin, un jury a octroyé à M. Depp 10,4 millions de dollars de dommages-intérêts à l'issue d'un procès en diffamation contre son ancienne partenaire Amber Heard.

Le jury du tribunal de Fairfax, près de Washington, a estimé que Mme Heard, 36 ans, avait diffamé M. Depp en se décrivant comme une victime de violences conjugales dans une tribune publiée en 2018 dans le Washington Post, bien qu'elle n'ait pas identifié l'acteur par son nom.



De son côté, Mme Heard doit recevoir 2 millions de dollars de dommages et intérêts car le jury a estimé qu'un des avocats de M. Depp l'avait aussi diffamée. Le procès, qui a duré six semaines, a suscité un vif intérêt, notamment parce qu'il était télévisé et retransmis en direct, et que des extraits ont été diffusés sur les réseaux sociaux, faisant d'Amber Heard la cible de nombreuses moqueries en ligne.

L'actrice aura l'occasion d'expliquer sa version de la saga du procès de Johnny Depp lors d'une interview qui aura lieu prochainement avec Savannah Guthrie cette semaine.

La comédienne de 36 ans s'entretiendra avec la chaîne NBC le 17 juin pour discuter du procès en diffamation. L'émission exclusive a été tournée en secret le 9 juin à New York. Afin d'éviter les regards indiscrets, l'interview n'a pas été filmée dans l'immeuble emblématique de NBC, le 30 Rock.

Une source a déclaré au média que Mme Guthrie, âgée de 50 ans, a parlé à l'actrice d'"Aquaman" de la façon dont elle pensait que la décision du jury pouvait avoir un impact sur la liberté d'expression en Amérique et sur les autres femmes qui font leur coming out pour parler de la violence domestique.

L'émission "Today" a diffusé aujourd'hui un teaser de cette conversation qui fait l'effet d'une bombe. La star de "Aquaman" y dévoile son point de vue sur ce procès.

"Même quelqu'un qui est sûr que je mérite toute cette haine et ce vitriol, même si vous pensez que je mens, vous ne pourriez toujours pas me dire - regardez-moi dans les yeux et dites-moi - que vous pensez que sur les réseaux sociaux il y a eu une représentation équitable", a déclaré Heard dans le clip. "Vous ne pouvez pas me dire que vous pensez que cela a été juste".

Un porte-parole de Heard a déclaré au Post au sujet de l'interview à venir : "L'équipe juridique de Johnny Depp a couvert les médias pendant des jours après le verdict avec de nombreuses déclarations et interviews à la télévision, et Depp lui-même a fait de même sur les réseaux sociaux."

"Mme Heard avait simplement l'intention de répondre à ce qu'ils ont fait de manière agressive la semaine dernière ; elle l'a fait en exprimant ses pensées et ses sentiments, ce qu'elle n'a pas été autorisée à faire à la barre des témoins", poursuivent-ils.

L'ex-femme de Johnny Depp a également discuté de l'affaire de diffamation avec The Sun, et comment elle voit des différences majeures entre les médias au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La star de "Pirates des Caraïbes" a perdu le procès contre le tabloïd britannique en 2020.

Après le procès exténuant de six semaines, Amber Heard a publié une déclaration concernant sa perte, disant qu'elle avait le "cœur brisé" par le verdict.

"La déception que je ressens aujourd'hui est au-delà des mots", a déclaré le représentant de la star de "Danish Girl" au Post. "J'ai le cœur brisé par le fait que la montagne de preuves n'était toujours pas suffisante pour résister au pouvoir, à l'influence et à l'emprise disproportionnés de mon ex-mari."

Elle poursuit : "Je crois que les avocats de Johnny ont réussi à faire en sorte que le jury néglige la question clé de la liberté d'expression et ignore les preuves qui étaient si concluantes que nous avons gagné au Royaume-Uni".

"Je suis triste d'avoir perdu cette affaire", conclut la déclaration d'Amber Heard. "Mais je suis encore plus triste de constater que je semble avoir perdu un droit que je pensais avoir en tant qu'Américaine - celui de parler librement et ouvertement."