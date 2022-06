Les larmes de Glenn Viel et d'Arnaud: le Belge se qualifie pour la grande finale de Top Chef (vidéo)

Pour cette demi-finale de Top Chef, Louise, Arnaud et Sébastien se sont affrontés sur des défis concoctés par les candidats eux-mêmes. Arnaud a défi ses adversaires sur un plat typiquement belge de son enfance, la pêche au thon. Louise a quant à elle demandé à ses comparses de préparer un dessert à base de sang de porc et de foie de volaille. Et ils y sont parvenu… Enfin, Sébastien les a défiés sur un lièvre à la royale en seulement deux heures. Alors qu'en temps normal, cela met deux jours, autant vous dire que les candidats se sont dépassés pour décrocher leur place en finale.

Et cette finale opposera … Louise à Arnaud ! Le candidat belge est parvenu à battre Sébastien sur son épreuve, de même que Louise. Au moment de découvrir le verdict, Arnaud et Glenn Viel explosent littéralement de joie. "On y est", lance le chef. "On ne va pas rentrer tout de suite", ajoute Arnaud.

Tous deux ne peuvent retenir leurs larmes, totalement submergés par l'émotion. "Jamais je ne me serais dit : 'je vais jusqu'au bout'", lance Arnaud, hyper fier d'être le premier Belge à arriver en finale de Top Chef.