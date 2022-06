Britney Spears danse en "string en diamant" lors de son mariage: "C'était la première fois" (vidéo)

Jeudi, Britney Spears a épousé le préparateur physique Sam Asghari le 9 juin. Après la cérémonie intime, la chanteuse et son mari ont convié les invités à rejoindre la piste de danse. La star a révélé samedi sur Instagram qu'elle portait son "premier string en diamant" lors de la réception.



La femme de 40 ans a mis ses fans au courant de ce secret intime lorsqu'elle a partagé une vidéo d'elle dansant dans une robe blazer Versace noire, qui laissait peu de place à l'imagination.



"VIVRE, c'est donner... pssss ne vous inquiétez pas, j'avais mon premier string en diamant sous ma veste... j'espère que je n'ai offensé personne", a-t-elle légendé.



La chanteuse de "Toxic" a aussi dansé avec Madonna sur "Like A Virgin".



Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore et Donatella Versace - qui a conçu la robe de mariée de Spears - faisaient partie des célébrités présentes. "Tant de personnes incroyables sont venues à notre mariage et je suis encore sous le choc", a écrit Britney Spears sur Instagram.