Le prince Harry a fait une chute de cheval

Grosse frayeur pour son entourage... Le Prince Harry est tombé de son cheval lors d'un match de polo en Californie dimanche dernier. Le duc de Sussex a chuté alors qu'il participait à une compétition avec l'équipe de polo Los Padres au Polo and Racquet Club de Santa Barbara.



Heureusement, le prince de 37 ans s'est relevé indemne du sol. Mais son équipe n'a pas eu autant de chance, perdant leur match sur un score serré de 12 à 11.



Harry a également été aperçu en train de discuter avec son ami David Foster, qui assistait à l'événement avec sa femme, Katharine McPhee, et leur fils d'un an, Rennie.



Le petit-fils de la reine Elizabeth II venait de rentrer à Los Angeles après avoir visité le Royaume-Uni pour la célébration du jubilé de platine de la reine avec sa femme, Meghan Markle, et leurs deux enfants - Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an.