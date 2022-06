Les mots touchants de Matthieu Chedid au sujet de sa fille Billie

Matthieu Chedid s’est exprimé avec beaucoup de tendresse à propos de sa fille Billie dans l’émission En aparté sur Canal+.

Dans la famille Chedid, la musique est une vocation qui se transmet de génération en génération. Si Matthieu a grandi dans ce milieu grâce à son père Louis, auteur-compositeur-interprète, c’est au tour de sa fille Billie de reprendre le flambeau. En effet, celle-ci est actuellement dans une école de jazz. "Elle apprend l'harmonie. Elle se perfectionne vraiment, mais d'une certaine façon elle a un détachement et elle prend son temps", a raconté l’interprète de Machistador.

Si la musique n’est pas un univers qui réussit à tout le monde, M ne s’en fait pas pour sa fille. "Elle a une vraie aisance dans la musique et une personnalité assez impressionnante. Elle a une maturité qui fait qu'elle n'est pas du tout obsédée et obsessionnelle avec ça", a-t-il confié. Et d’ajouter : "Je ne me fais pas de souci pour elle, elle trace sa route d'une manière très intelligente".

L’artiste âgé de 50 ans, qui a sorti début juin son nouvel album Rêvalité, révèle que sa fille est également une source d’inspiration pour lui : "C'est une de mes muses".